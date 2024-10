Forças dos EUA e das Filipinas iniciam exercícios militares em meio à tensão sobre jogos de guerra da China

Os aliados dos EUA, Austrália, Grã-Bretanha, Japão e Coreia do Sul, estão participando dos exercícios, que estão ocorrendo ao mesmo tempo em que estão em andamento exercícios navais conjuntos entre as Filipinas, Washington e quatro outros países na costa do norte de Luzon.

Os exercícios são chamados de KAMANDAG, um acrônimo em filipino para "Cooperação dos guerreiros do mar".

"O KAMANDAG é mais do que apenas defesa. Trata-se de criar confiança, promover a cooperação e reforçar as parcerias que nos permitem manter a paz e a estabilidade no Indo-Pacífico", disse o Major General Arturo Rojas, Comandante do Corpo de Fuzileiros Navais das Filipinas, na abertura.

Rojas acrescentou que o KAMANDAG reflete os fortes laços entre as Filipinas e seus aliados e uma vontade coletiva de salvaguardar a paz e a estabilidade na região.

As Filipinas e os Estados Unidos, que estão ligados por um Tratado de Defesa Mútua de sete décadas, vêm realizando exercícios conjuntos há décadas.

(Reportagem de Karen Lema)