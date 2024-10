'Líbano está à beira do colapso', alerta ministra alemã das Relações Exteriores em visita ao país

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, alertou nesta quarta-feira (23) que "o Líbano está à beira do colapso", ao chegar para uma visita ao país devastado pela guerra. Enquanto Israel combate o grupo militante Hezbollah no Líbano, ela também afirmou que "qualquer ataque deliberado a soldados de paz da ONU viola o direito humanitário internacional".

Baerbock realizou sua 12ª viagem ao Oriente Médio desde o ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado, que desencadeou a guerra de Israel em Gaza e, agora, contra o Hezbollah no Líbano. "A situação humanitária no Líbano está se tornando mais desesperadora a cada dia", disse ela no início de sua viagem, que Berlim não havia anunciado anteriormente devido a preocupações com a segurança.

"Milhares de pessoas estão fugindo com seus últimos pertences, crianças estão sendo separadas de seus pais, e os hospitais estão funcionando no limite de suas capacidades. O Líbano está à beira do colapso", declarou.