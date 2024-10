Ex de Hickmann é multado por oferecer como garantia imóvel que não é dele

O fundo de investimento disse na ação que a alegação de erro de digitação "é uma desculpa esfarrapada" e que o objetivo do empresário era retardar o andamento do processo.

"É sempre uma enorme tristeza, quando, em processos judiciais, nos deparamos com a ausência do decoro, da ética e da lealdade processual", declarou o fundo, citando que, além de informar o número errado, o empresário anexou ao processo cópia da matrícula do imóvel que não lhe pertence.

A Justiça ainda não analisou o recurso.

Em relação ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, o empresário pediu à época desculpas pelo "desentendimento" nas redes sociais.

"Situação absolutamente isolada que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", afirmou.