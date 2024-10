Ataque israelense mata três jornalistas no sul do Líbano

Por Maya Gebeily e Amina Ismail e Humeyra Pamuk

BEIRUTE/LONDRES (Reuters) - Um ataque israelense matou pelo menos três jornalistas e feriu vários outros enquanto dormiam em pousadas no sul do Líbano na sexta-feira, informou o Ministério da Saúde do Líbano, no que Beirute declarou ser um crime de guerra.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que há urgência em se chegar a uma solução diplomática para o conflito no Líbano, um dia depois de ter dito que Washington não quer ver uma campanha prolongada no país por parte de seu aliado Israel.