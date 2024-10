Zelensky diz que Rússia enviará tropas norte-coreanas para zonas de combate em 27 e 28 de outubro

"O envolvimento real da Coreia do Norte em combate não deve ser recebido com indiferença ou comentários incertos, mas com pressão tangível sobre Moscou e Pyongyang", acrescentou.

Os promotores ucranianos disseram nesta sexta-feira que iniciaram uma investigação sobre o apoio da Coreia do Norte à Rússia na guerra como um possível crime de agressão.