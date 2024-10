"É assunto nosso", diz Putin sobre uso de tropas norte-coreanas na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que a decisão de usar ou não tropas da Coreia do Norte na guerra da Ucrãnia cabe à Rússia e acrescentou que, se a Ucrânia quiser entrar na aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Moscou pode fazer o que quiser para garantir sua própria segurança.

Os Estados Unidos disseram na quarta-feira que viram evidências de que a Coreia do Norte enviou 3.000 soldados para a Rússia para possível atuação na Ucrânia, um movimento que o Ocidente classifica como uma escalada significativa da guerra na Ucrânia.

O serviço de inteligência militar da Ucrânia disse que as primeiras unidades norte-coreanas treinadas na Rússia foram enviadas para a região de Kursk, uma área de fronteira russa onde as forças ucranianas tomaram parte do território russo em agosto.