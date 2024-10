Direita chilena vence governo de Boric em votação regional menos polarizada

Por Natalia A. Ramos Miranda e Fabian Cambero

SANTIAGO (Reuters) - A direita moderada do Chile conquistou vitórias nas eleições regionais no domingo, enquanto a coalizão do presidente Gabriel Boric evitou uma derrota esmagadora, sinalizando um retorno a uma política menos polarizada na antessala da eleição presidencial de 2025.

"Essas eleições têm um lado agridoce para todos os setores. Não há ninguém que possa reivindicar vitórias esmagadoras no quadro geral", disse Boric em um discurso na noite de domingo.