'Trump usará militares contra povo', dirá Kamala em ato final de campanha

O discurso ocorre no dia em que uma das figuras centrais da extrema direita americana, Steve Bannon, saiu da prisão para iniciar, imediatamente, uma forte campanha de desinformação.

Bannon, considerado mentor da extrema direita mundial, estava preso por não cumprir ordens judiciais sobre os ataques de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio.

Numa coletiva de imprensa, o discurso do estrategista sugeriu que o republicano pode causar um caos no processo. Sua recomendação é de que o candidato, ainda durante a contagem dos votos, "saia e fale com seus eleitores". O temor dos democratas é de que o republicano se declare como vencedor, em plena noite e sem que os votos totais tenham sido contabilizados.

Bannon deixou claro que vai agir. "Trump deve informar o que está ocorrendo e não deixar as pessoas no escuro. E dizer onde estão os votos. Não estamos dispostos a ver uma repetição de 2020", disse o estrategista, numa suposta referência de que os democratas teriam manipulado o voto. Isso não ocorreu e a eleição foi devidamente validada.

Bannon se recusou a aceitar o resultado. "A eleição de 2020 foi roubada. Quero que a vontade do povo esteja protegida", disse.

Se apresentando como "um prisioneiro político", Bannon ainda chamou o governo de Joe Biden de "regime" e, de maneira vulgar, mandou as autoridades que o prenderam a "chupar".