Milei nomeia Werthein como novo chanceler da Argentina após demissão de Mondino

"Orgulhosa de um governo que não apoia nem é cúmplice de ditadores. Viva Cuba Livre", disse a parlamentar Sabrina Ajmechet em um post na rede social X, um comentário que o presidente Milei republicou.

De acordo com o canal de televisão Todo Noticias, Milei soube do voto a favor da suspensão do embargo contra Cuba por meio de uma ligação telefônica que recebeu de Werthein, dos Estados Unidos, enquanto almoçava.

Na quarta-feira, a Assembleia Geral da ONU instou os Estados Unidos a encerrarem o embargo comercial de longa data imposto contra Cuba, no momento em que a ilha caribenha sofre a pior crise econômica das últimas décadas, marcada pelo colapso da infraestrutura e pela escassez de produtos básicos.

A resolução não vinculativa foi aprovada com 187 países a favor e apenas dois contra, os EUA e Israel. A Moldávia se absteve.

O novo ministro das Relações Exteriores, 68 anos, é veterinário e conhecido empresário argentino que atuou como presidente do Comitê Olímpico Argentino (COA) de 2009 a 2021.

(Reportagem de Eliana Raszewski)