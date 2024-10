Tentando limitar danos causados por comentário de Biden, Kamala promete servir a "todos os norte-americanos"

Trump venceu na Carolina do Norte por menos de 1,5 ponto percentual em 2020. O último democrata a ganhar o Estado foi Barack Obama em 2008, embora ele tenha um governador democrata, Roy Cooper, desde 2017.

Trump atualmente tem uma vantagem de apenas um ponto sobre Kamala no Estado, de acordo com a média das pesquisas do FiveThirtyEight.

Trump e seus aliados procuraram retratar o voto de pessoas que não são legalizadas como um risco em potencial para a eleição, embora análises privadas e estaduais tenham mostrado repetidamente que essa prática ilegal é muito rara.

A campanha focando na questão obteve uma vitória nesta quarta-feira, quando a Suprema Corte dos EUA restabeleceu a decisão da Virgínia de retirar de suas listas de eleitores 1.600 pessoas que as autoridades estaduais concluíram que poderiam não ser legalizadas, uma alegação que o governo de Biden contestou.

O que está em jogo no dia 5 de novembro é quem comandará o país mais rico e poderoso do mundo. Kamala e Trump divergem no apoio à Ucrânia e à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), no direito ao aborto, em impostos, princípios democráticos básicos e tarifas que poderiam desencadear guerras comerciais.

(Reportagem adicional de Jarrett Renshaw)