Governo crê que contato de Lula com Trump será igual à relação com Milei

O caso do George W. Bush foi diferente. Por quê? Porque o Bush tinha um problema sério com o [ex-presidente] Fernando Henrique [Cardoso] antes. Ele e o Fernando Henrique não se davam. Falava do Fernando Henrique, que é um intelectual, o Bush era um sujeito meio bronco, mas o Bush, além do mais, falava espanhol.

(...) É diferente essa relação do Lula com o Bush. Ele e o Lula, quando se encontravam, eram quase sem intérprete. Então, acabou o quê? Pelo [fato de os] dois serem adversários do Fernando Henrique, o Lula sucessor, e o Bush, como não se dava com o Fernando Henrique, acabaram se aproximando.

Tales Faria

Ele ressaltou que o mesmo não deve ocorrer em relação ao Trump, porque o presidente eleito dos Estados Unidos tem uma boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

É possível, até o Bolsonaro falou na entrevista dele, que o Trump convide o Bolsonaro para ir lá [na posse], e o Bolsonaro provavelmente não terá passaporte para ir. Mas, é possível que o Trump faça isso para criar algum tipo de constrangimento. Mas só isso.

Quer dizer, vai ser a mesma coisa que tem como Milei na expectativa do governo e do PT. Tem uma relação institucional dentro de limites que possa se ter. Sem grandes amores, sem paixões, sem entendimento grande, mas também sem grandes crises, porque não interessa a nenhum dos dois criar arestas comerciais.

Tales Faria

