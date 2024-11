Aumenta pressão sobre chanceler alemão Olaf Scholz por voto de confiança

A maior economia da Europa sofreu impacto na semana passada com o colapso da coligação tripartite de Scholz e com divergências sobre quanto recurso o governo deveria gastar para encorajar o crescimento e apoiar a Ucrânia.

Anton Hofreiter e Irene Mihalic, do Partido Verde, são as vozes mais influentes até agora entre os dois partidos ainda no poder para apoiar uma votação antecipada. Um voto de confiança é um precursor necessário para uma eleição.

Scholz sugeriu a realização de um voto de confiança no seu governo em 15 de janeiro, com eleições acontecendo em março, mas a oposição conservadora liderada por Friedrich Merz quer que as eleições ocorram em janeiro.

“Olaf Scholz deveria convocar um voto de confiança em dezembro para que tudo possa ser esclarecido antes do Natal e do Ano Novo”, disse Hofreiter ao Bild.

Porta-vozes de Scholz e do SPD não responderam aos pedidos de comentários.