Ataques aéreos israelenses atingem subúrbio de Beirute; não há sinal de cessar-fogo

Os militares israelenses bombardearam os subúrbios ao sul de Beirute com ataques aéreos na terça-feira, montando um de seus mais pesados ataques diurnos na área controlada pelo Hezbollah, depois que o ministro da Defesa descartou um cessar-fogo até que os objetivos israelenses sejam atingidos.

Fumaça se espalhou sobre Beirute quando cerca de uma dúzia de ataques atingiu os subúrbios do sul a partir do meio da manhã. Eles se seguiram a um aviso do Exército israelense que identificou 12 locais na área e disse que tomaria medidas contra eles em breve. O aviso, publicado nas redes sociais, informava aos moradores que eles estavam próximos às instalações do Hezbollah.

No norte de Israel, as pessoas foram forçadas a se abrigar quando drones de ataque foram lançados a partir do Líbano, disseram os militares. Um deles atingiu o pátio de um jardim de infância em um subúrbio de Haifa, onde as crianças haviam sido levadas às pressas para um abrigo, o que significa que ninguém ficou ferido, disseram as equipes de resgate. Imagens de TV mostraram danos ao prédio.