Uma geração inteira em Gaza não teria educação se a UNRWA deixasse de existir, diz ONU

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse a Israel que o país teria que substituir a UNRWA em Gaza e na Cisjordânia como parte da sua responsabilidade como potência ocupante. A ONU considera Gaza e a Cisjordânia como territórios ocupados por Israel.

“Deixamos Gaza completamente em 2005. Desocupamos e entregamos as chaves para a Autoridade Palestina”, disse o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, a jornalistas após a fala de Lazzarini.

“Agora estamos em guerra depois de sermos atacados e de agirmos de acordo com o direito internacional; é por isso que fornecemos apoio humanitário e cooperamos com muitas agências da ONU”, disse ele. “Estamos dispostos a cooperar, mas não com terroristas”.

Israel garante que membros da UNRWA participaram do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. A ONU informou que nove funcionários da UNRWA podem ter estado envolvidos e foram demitidos. Foi descoberto que um comandante do Hamas no Líbano - morto por Israel – tinha um emprego na UNRWA.