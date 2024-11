EUA entregam proposta de trégua ao Líbano, dizem fontes

A embaixadora dos Estados Unidos no Líbano apresentou nesta quinta-feira o esboço de uma proposta de trégua ao presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, com o objetivo de interromper o conflito entre o grupo armado Hezbollah e Israel, disseram duas fontes à Reuters.

Os EUA tentam chegar a um cessar-fogo para encerrar as hostilidades entre Israel, seu aliado, e o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. Os esforços, entretanto, ainda não surtiram efeito. Em setembro, Israel intensificou sua ofensiva aérea e terrestre contra o Líbano, após confrontos na fronteira, ocorridos em paralelo à guerra na Faixa de Gaza.

A embaixadora dos EUA, Lisa Johnson, encontrou-se nesta quinta-feira com Berri, um aliado do Hezbollah e canal diplomático com o grupo, para apresentar a primeira proposta de Washington em semanas, disseram duas fontes políticas libanesas.