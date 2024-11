EUA impõem sanções a grupo de colonos israelenses por violência na Cisjordânia

Por Susan Heavey e Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram sanções nesta segunda-feira ao grupo de colonos israelenses Amana, acusando a organização de ajudar a perpetrar a violência na Cisjordânia ocupada, que tem visto um aumento dos ataques de colonos contra palestinos.

O Amana fornece apoio a postos avançados de colonos não autorizados, usados para expandir os assentamentos israelenses e tomar terras palestinas, disse o Departamento do Tesouro em um comunicado anunciando as sanções, chamando o grupo de "uma parte fundamental do movimento de assentamento extremista israelense".