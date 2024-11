Biden aprova minas antipessoais para Ucrânia, diz autoridade dos EUA

(Reuters) - O presidente Joe Biden aprovou o fornecimento de minas terrestres antipessoais para a Ucrânia, disse uma autoridade norte-americana à Reuters, o que pode ajudar a desacelerar os avanços russos no leste do país, especialmente se forem usadas junto com outras munições dos Estados Unidos.

Os EUA esperam que a Ucrânia utilize as minas em seu próprio território, embora ela tenha se comprometido a não usá-las em áreas povoadas por seus próprios civis, disse a autoridade. O jornal Washington Post foi o primeiro a publicar a notícia.

O gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, o Ministério da Defesa ucraniano, o Ministério da Defesa russo e o Kremlin não responderam aos pedidos da Reuters por comentários em um primeiro momento.