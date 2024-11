Ministro alemão abre caminho para Scholz concorrer a segundo mandato

Por Andreas Rinke e Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, desistiu nesta quinta-feira da possibilidade de concorrer ao cargo de chanceler do partido no poder no país, os Sociais Democratas (SPD), nas próximas eleições, abrindo caminho para que o atual chanceler Olaf Scholz tente o segundo mandato.

O anúncio põe fim a semanas de incerteza sobre quem liderará o SPD na eleição, com o partido já em terceiro lugar nas pesquisas nacionais.