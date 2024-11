PF indicia Bolsonaro por golpe de Estado, diz G1

SÃO PAULO (Reuters) - A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu candidato a vice na eleição presidencial de 2022, Walter Braga Netto; e mais 35 pessoas por golpe de Estado, disse o site de notícias G1.

Em comunicado, sem citar nomes, a PF disse que indiciou 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

"Com a entrega do relatório, a Polícia Federal encerra as investigações referentes às tentativas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito", disse a PF em nota.