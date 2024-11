Bolsonaro tinha "pleno conhecimento" de plano golpista para assassinar Lula, diz PF

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro tinha "pleno conhecimento" de um plano golpista tramado durante seu governo para assassinar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin após a eleição de 2022, afirmou a Polícia Federal em relatório divulgado nesta terça-feira.

"As evidências colhidas, tais como os registros de entrada e saída de visitantes do Palácio do Alvorada, conteúdo de diálogos entre interlocutores de seu núcleo próximo, análise de ERBs, datas e locais de reuniões, indicam que Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional (Punhal Verde e Amarelo), bem como das ações clandestinas praticadas sob o codinome Copa 2022", disse a PF no relatório final de sua investigação sobre a tentativa de golpe de Estado.