Chanceleres do G7 dizem que "agora é hora" para cessar-fogo no Líbano

FIUGGI, Itália (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 aumentaram nesta terça-feira a pressão sobre Israel para que aceite um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano, dizendo que "agora é o momento de concluir um acordo diplomático".

Em uma minuta de declaração no final de uma reunião de dois dias na Itália, os ministros do G7 pediram a Israel que facilite a entrega de ajuda humanitária aos palestinos e condenaram a crescente violência dos colonos na Cisjordânia.

Os ministros também condenaram o recente ataque à missão de paz da ONU no Líbano (Unifil) e expressaram seu apoio à agência de refugiados palestinos da ONU, UNRWA, dizendo que ela desempenha um "papel vital".