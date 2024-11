Quem é Olaf Scholz, que tentará reeleição contra ultradireita na Alemanha

Tudo indica, preliminarmente, que Scholz vai enfrentar a ultradireitista Alice no próximo ano. O nome, tutelado pelo partido de extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha) está em ascensão.

Pode ser a primeira vez que o partido de extrema direita terá um candidato oficial para o cargo. A sigla, segundo pesquisas de intenção de votos divulgada pelo jornal alemão Deutsche Welle, já figura na segunda posição em intenção de voto do eleitorado, com 19%. O partido de Scholz conta com 14%. Na primeira posição está a aliança conservadora CDU/CSU, com 32%.

Scholz vai enfrentar cenário desafiador. Com problemas de coalizão e crescente na popularidade do partido AfD, o candidato terá que renegociar uma nova coalizão para montar plataforma política para 2025.

Durante o anúncio de sua candidatura, a líder do SPD, Saskia Esken, disse que "com sua natureza de princípios, ele é o chanceler certo para a Alemanha". O premiê complementou: "Queremos lutar juntos e trabalhar para garantir que as coisas continuem no nosso país".

Entre os temas caros para Scholz, que ele pretende usar como trunfo para a tentativa de reeleição, estão a guerra na Ucrânia, em que ele promete ainda mais apoio ao país. Além disso, os preços de energia, mudança climática e o elevado custo de vida na Alemanha também são cruciais para o candidato.

*Com Deutsche Welle