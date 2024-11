Israel intensifica ataques aéreos em Beirute antes de possível acordo de cessar-fogo

Apesar da possibilidade de um avanço diplomático iminente, as hostilidades continuaram conforme Israel aumentava drasticamente sua campanha de ataques aéreos em Beirute e em outras partes do Líbano, com as autoridades de saúde relatando pelo menos 18 mortos.

Um membro do Parlamento do Hezbollah no Líbano, Hassan Fadlallah, disse que o país enfrenta "horas perigosas e delicadas" durante a espera por um possível anúncio de cessar-fogo.

Com a reunião do gabinete de segurança de Israel para discutir o acordo, que uma autoridade sênior israelense disse que provavelmente seria aprovado, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que ele falaria na noite de terça-feira no horário local.

A aprovação israelense do acordo abriria caminho para uma declaração de cessar-fogo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do presidente da França, Emmanuel Macron, disseram quatro fontes libanesas seniores à Reuters na segunda-feira.

O cessar-fogo poderia entrar em vigor na manhã de quarta-feira, dando início a uma trégua de 60 dias, declarou um diplomata ocidental.

No entanto, não havia indicação de que uma trégua no Líbano apressaria um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns na devastada Gaza, onde Israel está lutando contra o grupo militante palestino Hamas.