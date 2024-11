Macron e Biden dizem que acordo de cessar-fogo no Líbano permitirá retorno da calma

PARIS (Reuters) - O acordo de cessar-fogo para o Líbano fornecerá as condições necessárias para o retorno à calma no país, e a França e os Estados Unidos trabalharão para garantir que o cessar-fogo seja totalmente implementado, disseram os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, em uma declaração conjunta nesta terça-feira.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse mais cedo que estava pronto para implementar um acordo de cessar-fogo com o Líbano e que responderia com força a qualquer violação por parte do Hezbollah.

