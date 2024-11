China pode lançar exercícios militares perto de Taiwan por visita de presidente ao Pacífico

Por Yimou Lee e Ben Blanchard

TAIPÉ (Reuters) - A China deve realizar exercícios militares nos próximos dias perto de Taiwan, usando como pretexto a próxima viagem do presidente Lai Ching-te ao Pacífico, de acordo com avaliações de autoridades de segurança regionais e de Taiwan.

Lai iniciará uma visita aos três aliados diplomáticos de Taipé no Pacífico no sábado, e fontes disseram à Reuters que ele estava planejando paradas no Havaí e no território norte-americano de Guam, em uma viagem delicada que ocorrerá logo após as eleições nos EUA.