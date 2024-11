Famílias começam a voltar para o sul do Líbano após cessar-fogo

Pelo tratado, o Hezbollah se compromete a retirar suas forças para o norte do rio Litani, a 30 km da fronteira, e a parar o lançamento de foguetes. Em contrapartida, Israel deve retirar suas tropas do Líbano e suspender o bombardeio do país. A área entre o rio Litani e a fronteira com Israel será patrulhada pelo Exército libanês e por forças da ONU.

O confronto entre Israel e o Hezbollah deixou mais de 3,7 mil mortos no Líbano, a maioria depois do início da campanha de bombardeios quase diários e da invasão do território libanês pelo Exército israelense há dois meses.

Caminho de volta

Milhares de famílias deslocadas pela ofensiva militar israelense começaram a voltar para o sul do Líbano nesta quarta-feira. Segundo reportagem da BBC, um trecho da viagem entre Beirute e a região de fronteira com Israel, que normalmente é feito em 20 minutos, está levando mais de quatro horas devido aos grandes congestionamentos. Alguns carros levam bandeiras do Hezbollah e fotos do líder Hassan Nasrallah, assassinado por Israel.

O retorno dos deslocados é estimulado pelo governo libanês. "Eu os convido a voltar para casa. Voltem à sua terra", disse o porta-voz do Parlamento, Nabih Berri. Apesar do cessar-fogo em vigor desde a madrugada, Israel alertou que a volta de civis para algumas regiões do sul do Líbano ainda não é segura.

G7 x Venezuela

Os ministros de Relações Exteriores dos países do G7, grupo de países industrializados liderados pelos EUA, afirmaram em comunicado conjunto nessa terça-feira que o povo venezuelano fez "escolha clara" por Edmundo González Urrutia, "de acordo com os registros eleitorais disponíveis publicamente". A nota afirma que o grupo continuará a apoiar os esforços de parceiros regionais por uma "transição pacífica que respeite a vontade dos eleitores".