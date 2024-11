Plano de cortes de Trump e Musk faz advogados do governo buscarem emprego

Outro recrutador de Washington, Dan Binstock, disse que os advogados do governo procuraram sua empresa Garrison cinco vezes mais do que a taxa normal pós-eleitoral, e muito mais deles são funcionários públicos de carreira.

"O nível de incerteza não é nada parecido com o que já vimos", disse Binstock, que é recrutador há 20 anos.

Mais de 44.000 advogados licenciados trabalham no governo federal, de acordo com dados de março do U.S. Office of Personnel Management. Cerca de um terço desses advogados trabalha no Departamento de Justiça, e menos de 400 deles são nomeados políticos sem carreira.

O Departamento de Educação, que Trump afirmou que tentaria abolir, emprega quase 600 advogados. O número de advogados em todas as agências em nível de gabinete cresceu cerca de 2.500 durante os governos de Trump e Biden.

Neste mês, Trump criou um novo Departamento de Eficiência Governamental não oficial, liderado pelo bilionário Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, e pelo ex-executivo de biotecnologia Vivek Ramaswamy, que argumentou na semana passada que as ações executivas para eliminar as regulamentações poderiam abrir caminho para reduções em massa na força de trabalho federal.

"O governo Trump terá um lugar para as pessoas que trabalham no governo e que estão comprometidas com a defesa dos direitos do povo americano, colocando os Estados Unidos em primeiro lugar e garantindo o melhor uso dos dólares dos impostos dos trabalhadores", disse o porta-voz da transição, Brian Hughes, em um comunicado.