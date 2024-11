Premiê francês descarta taxa de luz em meio a ameaça de voto de desconfiança da extrema-direita

O governo de Barnier esperava arrecadar cerca de 3 bilhões de euros com o aumento da taxa sobre a luz, que havia sido reduzida a quase zero durante a crise energética dos últimos dois anos. A medida fazia parte de um esforço mais amplo para tapar um enorme rombo nas contas públicas, com 60 bilhões de euros em aumentos de impostos e cortes de gastos.

Mas a oposição generalizada aos planos orçamentários na esquerda e na extrema-direita deixou o primeiro-ministro e o governo do presidente francês, Emmanuel Macron, em situação de só ter o que perder: moderar as ambições fiscais do orçamento e ameaçar a estabilidade financeira da França ou enfrentar um voto de desconfiança.

Os investidores estão nervosos. Um grande movimento de venda levou os títulos do governo francês na quarta-feira ao seu maior prêmio de risco em relação aos alemães desde a crise da dívida da zona do euro, em 2012, antes de se recuperarem um pouco nesta quinta-feira.

"A Reunião Nacional acaba de vencer ao obter de Michel Barnier o cancelamento do imposto de 3 bilhões de euros sobre a eletricidade", escreveu o presidente do partido, Jordan Bardella, na rede social X. "Mas não podemos parar por aí. Outras linhas vermelhas permanecem."

Nos últimos dias, a legenda reiterou quais eram as "linhas vermelhas" do orçamento de Marine Le Pen, incluindo os planos do governo de atrasar a indexação das aposentadorias à inflação e a reformulação das contribuições previdenciárias das empresas.

O ministro das Finanças, Antoine Armand, havia dito que o governo estava pronto para fazer "concessões calculadas", alertando que a não aprovação do orçamento poderia causar uma tempestade nos mercados financeiros.