Congresso dos EUA discutirá gastos, ajuda após desastres e defesa antes de novo governo Trump

O principal desafio para os parlamentares nas próximas três semanas é evitar uma paralisação parcial do governo antes do Natal, chegando a um acordo bipartidário para financiar as agências federais além de 20 de dezembro, quando a atual medida provisória de gastos deve expirar.

O debate incluirá um pedido de ajuda emergencial para desastres de quase 100 bilhões de dólares do presidente norte-americano, Joe Biden, para as áreas do sudeste dos EUA atingidas pelos furacões Helene e Milton, e para outras comunidades atingidas por desastres naturais.

O Congresso também tem até 1º de janeiro para elevar o teto da dívida do governo federal, embora parlamentares e assessores digam que as medidas extraordinárias empregadas pelo Departamento do Tesouro provavelmente adiarão a data esperada para a inadimplência até 2025.

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, indicou nesta segunda-feira que os parlamentares estão negociando um projeto de financiamento provisório de curto prazo, conhecido como uma resolução contínua, ou CR, em vez de um pacote de projetos de gastos anuais que financiaria o governo até o ano fiscal de 2025, que termina em 30 de setembro.

"Os dois lados estão progredindo nas negociações de um projeto de lei que pode ser aprovado na Câmara e no Senado com apoio bipartidário. Precisamos manter disposições divergentes e desnecessárias fora de qualquer extensão de financiamento do governo", disse o democrata Schumer, no plenário do Senado.

Schumer não revelou detalhes sobre uma possível CR, que o presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que seria executada até o começo do próximo ano.