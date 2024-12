Governo envia pacote fiscal ao Congresso sem reforma da previdência militar

A insatisfação na caserna é grande. Vídeo divulgado pela Marinha para a comemoração do Dia do Marinheiro atacou quase que de forma direta o pacote fiscal, com o argumento de que os militares não teriam "privilégios".

Haddad quer idade mínima de aposentadoria de 55 anos para os militares, mas as Forças Armadas pedem uma regra de transição para não acumular promoções de oficiais. Nos cálculos dos militares, o período de transição duraria quase 40 anos. A estimativa da Fazenda é muito inferior.

Também foi adiado o envio do projeto de lei que trata da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. A divulgação conjunta da medida e do pacote fiscal, na semana passada, provocou turbulência no mercado e disparada do dólar.

Haddad já havia anunciado que a correção da tabela do IR vai fazer parte de uma reforma mais ampla da tributação da renda, incluindo aumento dos impostos dos super ricos, e que isso só seria tratado no ano que vem.

Emendas parlamentares

Ficou acertado ainda, na reunião no Planalto, que será feita uma análise detalhada da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino sobre a liberação das emendas parlamentares.