Funcionário é preso no Capitólio dos EUA com munição, diz polícia

Por Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - Um funcionário de um parlamentar democrata da Câmara dos Deputados dos EUA foi preso no Capitólio nesta segunda-feira, após uma verificação regular de segurança encontrar munição em sua bolsa, informou a Polícia do Capitólio.

A polícia identificou o funcionário como Michael Hopkins, que trabalhava para o deputado Joe Morelle, que representa um distrito do norte do Estado de Nova York. Hopkins foi encontrado com quatro carregadores de munição e 11 cartuchos, segundo a polícia. Nenhuma arma foi recuperada.