Israel ataca bases do Exército sírio e nega incursão mais profunda

Por Maya Gebeily e Timour Azhari

DAMASCO (Reuters) - Israel atingiu bases do Exército sírio na terça-feira em ataques que diz ter como objetivo impedir que armas caiam em mãos hostis, mas negou que suas forças tenham avançado para a Síria além de uma zona de proteção na fronteira.

Na capital síria, os bancos reabriram pela primeira vez desde a derrubada do presidente Bashar al-Assad, em um grande passo para restaurar a vida normal. As lojas estavam reabrindo, o tráfego retornou às vias, os trabalhadores da construção estavam de volta consertando uma rotatória no centro da cidade e os limpadores de rua estavam varrendo as ruas.