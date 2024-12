Trump diz ser necessário acordo para acabar com guerra na Ucrânia e que conversará com Putin e Zelenskiy

Trump disse que conversará com Putin e Zelenskiy sobre o fim da guerra na Ucrânia, dizendo que está preocupado com as imagens da carnificina do conflito.

"Isso tem que acabar", declarou Trump.

Trump não deu uma resposta direta quando perguntado se ele acredita que a Ucrânia deveria ceder território à Rússia como parte de um acordo negociado para acabar com a guerra.

Trump disse que grande parte do território em disputa foi reduzido a escombros e que levaria um século para se recuperar.

"Quero dizer, há cidades em que não há um prédio de pé, é um local de demolição", afirmou.

Ele também disse que lhe foram mostradas imagens de campos de batalha repletos de corpos que o lembraram de algumas das fotografias horríveis da Guerra Civil norte-americana de 1861-1865.