Putin minimiza impacto da queda de Assad: 'Não é derrota para Rússia'

No entanto, a partir de 2022, com a Rússia crescentemente envolvida na Ucrânia, o Kremlin não conseguiu mais manter o mesmo grau de força na Síria, abrindo espaço para que grupos rebeldes derrubassem Assad no dia 8 de dezembro, com a tomada de Damasco. O enfraquecimento nos últimos meses do Irã e do grupo xiita Hezbollah, outros aliados de Assad, também selaram o destino do regime.

Sob o regime da família Assad, a Rússia também controlava uma base naval e um aeroporto militar em território sírio. Agora, com o país controlado pelos rebeldes, surge a questão se a Rússia conseguirá manter as instalações. Nos últimos dias, imagens de satélite mostraram que o Kremlin evacuou parcialmente as duas bases.

Putin disse nesta quinta-feira que a Rússia ainda estava avaliando se manteria suas bases militares na Síria. "Não sei - precisamos pensar sobre isso. Precisamos decidir por nós mesmos como serão nossas relações com as forças políticas que agora controlam e controlarão a situação no país no futuro. Nossos interesses precisam coincidir", disse Putin.

O russo ainda relatou que Moscou ajudou a evacuar 4 mil militares iranianos da Síria após a queda de Assad.

Assad acabou fugindo com sua família para a Rússia, que lhe concedeu asilo político. Segundo veículos ocidentais, o ex-ditador acumulou uma fortuna em imóveis e propriedades na Rússia nos últimos anos.

Putin disse nesta quinta-feira que ainda não se encontrou com Bashar al-Assad após a fuga, mas que pretende fazê-lo. "Vou certamente falar com ele", afirmou, em resposta a uma pergunta de um jornalista americano.