EUA anunciarão pacote final de novas armas para Ucrânia nos próximos dias, dizem fontes

De acordo com a iniciativa USAI, o equipamento militar é adquirido do setor de defesa ou de parceiros, em vez de ser retirado dos estoques norte-americanos, o que significa que pode levar meses ou anos para chegar ao campo de batalha.

O pacote da USAI pode estar entre as últimas medidas que os Estados Unidos tomam para fornecer apoio militar direto à Ucrânia, à medida que Kiev se prepara para o retorno do presidente eleito Donald Trump, que questionou publicamente a ajuda militar e prometeu acabar com a guerra da Ucrânia dentro de 24 horas após assumir o cargo em 20 de janeiro.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, os Estados Unidos destinaram 175 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, incluindo aproximadamente 61,4 bilhões de dólares em assistência de segurança.

Cerca de metade dessa assistência de segurança veio por meio do programa USAI, e o restante foi destinado à retirada de estoques militares existentes por meio da autoridade de retirada presidencial.

Há 5,6 bilhões de dólares restantes da autoridade de retirada presidencial.

O Departamento de Estado e o Pentágono se recusaram a comentar sobre o próximo anúncio, dizendo que não discutem pacotes de assistência de segurança antes de serem oficialmente revelados.