Polícia quer pistas para chegar até suspeitos de matar turista em Jericoacoara

O adolescente Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, foi encontrado morto no município de Jijoca de Jericoacoara, no litoral do Ceará, na última terça-feira, 17. Ele foi dado como desaparecido na noite do dia anterior, 16. Natural do Estado de São Paulo, ele estava em viagem com o pai, Danilo Martins, quando foi vítima do crime. A polícia pede que população contribua com as investigações.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou nesta sexta-feira, 20, que a Polícia Civil do Estado instaurou um inquérito policial e segue investigando as circunstâncias da morte do jovem. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará também foram acionadas para auxiliar na ocorrência.

"O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara que realiza diligências com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJ- Norte), além de equipes da Delegacia Regional de Acaraú e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para identificar a autoria do crime", afirma a secretaria.