Febre de Lassa mata 190 pessoas este ano na Nigéria

Por Isaac Anyaogu

LAGOS (Reuters) - A Nigéria lançou um centro de resposta de emergência após registrar 190 mortes por febre de Lassa, uma doença hemorrágica viral, informou a agência de controle de doenças do país nesta segunda-feira.

A doença, transmitida principalmente aos seres humanos por meio do contato com alimentos ou utensílios domésticos contaminados com urina ou excrementos de roedores, infectou 1.154 pessoas em seis Estados nigerianos.