Musk se volta contra britânico Farage e diz que ele deveria renunciar ao cargo de líder do Partido Reformista

Por William Schomberg

LONDRES (Reuters) - Elon Musk disse que Nigel Farage deveria renunciar ao cargo de líder do Partido Reformista de direita, numa retirada abrupta do apoio do bilionário norte-americano ao ativista do Brexit que está tentando abalar novamente o establishment político britânico.

"O Partido Reformista precisa de um novo líder. Farage não tem o que é preciso", postou Musk em sua plataforma de mídia social X neste domingo, poucas horas depois de Farage descrevê-lo como um amigo que fez o partido parecer "legal".