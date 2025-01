Rebeldes do Mali dizem que exército e combatentes russos mataram nove civis em ataque de carro

Em uma declaração, o chefe do Kel Ansar, um dos maiores grupos tuaregues, pediu uma investigação, mas disse que as tropas do Mali não estavam por trás do derramamento de sangue.

O exército do Mali não respondeu ao pedido de comentário. O grupo Wagner não foi encontrado para comentar.

Os combatentes do Wagner estão no Mali desde que o exército tomou o poder em dois golpes de Estado em 2020 e 2021 e expulsou as tropas francesas e da ONU. Eles têm apoiado as forças do Mali na sua batalha contra os insurgentes islâmicos e os separatistas tuaregues.

Em dezembro, a Human Rights Watch afirmou que as forças armadas do Mali, apoiadas por Wagner, e grupos armados islâmicos cometeram graves abusos contra civis, em violação das leis da guerra.