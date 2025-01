Republicanos estão divididos sobre agenda nos EUA, enquanto Trump cobra ação

Por David Morgan e Andy Sullivan

WASHINGTON - Os republicanos no Congresso dos Estados Unidos estavam divididos nesta segunda-feira sobre como proceder com a agenda do presidente eleito Donald Trump, com alguns alertando para um possível fracasso, enquanto o próprio Trump cobra ações rápidas para aprovar suas prioridades em cortes de impostos, segurança nas fronteiras e energia.

Com maiorias estreitas na Câmara e no Senado, os republicanos precisam decidir se dividem suas amplas metas legislativas em medidas separadas para garantir ações rápidas, ou se as combinam em um pacote extenso que pode levar meses para ser finalizado.