Coreia do Norte diz que bombardeio acidental de jatos da Coreia do Sul mostra possibilidade de um conflito armado

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disse na quarta-feira (horário local) que um recente bombardeio acidental de uma área civil por caças sul-coreanos em treinamento mostra que um acidente poderia desencadear um novo conflito armado na península coreana, informou sua agência de notícias estatal.

Dois jatos sul-coreanos lançaram por engano oito bombas ar-superfície em um vilarejo próximo à fronteira militar com a Coreia do Norte na quinta-feira, ferindo 29 civis em um acidente que, segundo os militares do Sul, provavelmente foi causado por erro do piloto.

A área estava próxima a um campo de treinamento regular usado pelos aliados perto da fronteira.