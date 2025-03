Por ordem de Trump, documentos sobre assassinato de JFK tornam-se públicos

Por Steve Holland e Rich McKay

WASHINGTON (Reuters) - Milhares de páginas de documentos digitais relacionados ao assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963 estão agora disponíveis para historiadores, teóricos da conspiração e meros curiosos, a partir de ordens do presidente dos EUA, Donald Trump.

Uma primeira parcela de cópias eletrônicas de documentos foi disponibilizada no site dos Arquivos Nacionais na noite de terça-feira, após funcionários do Departamento de Justiça passarem horas analisando-os. Até as 22h30 (horário local), o Arquivo Nacional havia publicado 2.182 PDFs, totalizando 63.400 páginas. Trump havia dito um dia antes que a liberação ia abranger cerca de 80.000 páginas.