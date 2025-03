Em 2 dias, 130 morrem em bombardeios contra Gaza; Israel pede reféns

Al-Hayek alega proximidade do fim dos palestinos em Gaza. O porta-voz repetiu o que alguns moradores de Gaza já ousam dizer abertamente, exaustos pelo sofrimento e destruição da guerra. Hayek pediu ao grupo islamista que deixe "o cenário do governo e perceba plenamente que a batalha que se aproxima [se decidir permanecer no poder] levará ao fim da existência dos palestinos" em Gaza.

O Hamas deve mostrar compaixão por Gaza, suas crianças, suas mulheres e seus homens. Alertamos para dias difíceis, duros e entediantes que virão para o povo da Faixa de Gaza. Mounther al-Hayek porta-voz do partido do presidente palestino Mahmoud Abbas

Crescente ofensiva de Israel contra o Hamas

O conflito começou após o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Uma trégua foi estabelecida em 19 de janeiro, mas Israel rompeu o acordo na terça-feira ao retomar os bombardeios a Gaza, para onde suas tropas também retornaram.

Israel lança ataques intensos na Faixa de Gaza em meio ao cessar-fogo Imagem: Omar Al-Qattaa / AFP

Ministros israelenses exigem o desarmamento do Hamas. Enquanto isso, o grupo islamista continua a demandar a implementação da trégua. No entanto, Israel, com o apoio dos Estados Unidos, endureceu suas exigências e ameaçou anexar partes de Gaza caso o Hamas não liberte os reféns ainda mantidos no território.