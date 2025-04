Espanha promete cumprir meta de 2% de gastos com defesa bem antes de 2029

Por Sergio Goncalves

LISBOA (Reuters) - A Espanha aumentará seus gastos com defesa para 2% do produto interno bruto bem antes da meta original de 2029, mas não está estabelecendo novos prazos específicos, disse a ministra da Defesa do país, Margarita Robles, nesta terça-feira.

Entre os 32 membros da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Espanha tem o menor gasto com defesa em relação à sua produção econômica, com apenas 1,3%. Para atingir a meta de 2% da aliança, seria necessário gastar cerca de 10 bilhões de euros adicionais por ano.