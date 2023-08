Polêmica reforma da Previdência entra em vigor na França e vai aumentar idade para aposentadoria

A reforma também inclui um aumento no período de contribuição para 43 anos a partir de 2027 para atingir a alíquota integral, a abolição da maioria das categorias especiais e a criação de novos direitos, principalmente com relação à combinação de trabalho e aposentadoria, ou mesmo carreiras longas.

Algumas pequenas pensões foram aumentadas, em um máximo de € 100 euros para novos aposentados e 1,7 milhão de aposentados atuais. De acordo com Renaud Villard, "meio milhão" de pessoas com carreiras sem interrupção verão o aumento em sua pensão de outubro, mas muitas outras, com carreiras fragmentadas, terão que esperar alguns meses, ou até mesmo até o verão de 2024, com "efeito retroativo".

Com o compromisso de "trazer o sistema de volta ao equilíbrio" até 2030, essa reforma emblemática do segundo mandato de Emmanuel Macron se deparou com um dos movimentos sociais mais longos das últimas décadas.

Manifestações recordes, greves, bloqueios, panelaços e protestos violentos pontuaram os primeiros meses de 2023. Entre 1,28 e 3,5 milhões de pessoas marcharam em 7 de março, no auge do movimento.

A adoção da reforma no Parlamento francês, por meio do procedimento 49.3 [aprovação por decreto presidencial, a famosa "canetada"], não ajudou a conquistar o apoio do povo francês, cuja maioria se opunha ao plano do governo.

Funcionários "estressados"

"Ninguém pode dizer se as coisas correrão bem ou muito mal", diz Florence Puget, representante do sindicato CFDT Protection Sociale. O prazo de 1º de setembro é "altamente político" e "inoportuno" para os fundos de pensão, que ficaram sem pessoal durante o período de férias (de verão no hemisfério norte) e tiveram que absorver "uma enorme quantidade de informações e trabalho".