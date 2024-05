Papa Francisco envia 100 mil euros para ajudar Rio Grande do Sul

Papa Francisco já havia manifestado solidariedade com os afetados pela calamidade na missa do último domingo (5). "Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas", disse.

Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pela tragédia em 425 municípios do estado. Segundo a atualização mais recente da Defesa Civil, 107 pessoas morreram e 136 estão desaparecidas.