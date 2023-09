Papa diz que migrantes 'não são invasores' e cobra responsabilidade de europeus

Macron e o papa mantêm relações cordiais e se tratam pelo primeiro nome. O líder francês presenteou o chefe da Igreja Católica com dois livros: uma edição original do ensaio "O verão", de Albert Camus, e "Ex-voto marins de Notre-Dame de la Garde", de Felix Reynaud, ambos focados na vida das populações mediterrâneas. Segundo o Palácio do Eliseu, o livro de Camus evoca lendas europeias da região do Mediterrâneo e veicula uma mensagem de esperança.

O papa Francisco encerrará sua visita com uma missa para 60 mil fiéis no estádio Velodrôme, sede do clube de futebol Olympique de Marselha.