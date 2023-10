Após investir em companhia escandinava, Air France-KLM acelera aproximação da portuguesa TAP

O acordo de terça-feira (3) com a SAS, que trouxe a empresa de investimentos norte-americana Castlelake e a Air France-KLM para o capital como novos acionistas principais, ao lado do Estado dinamarquês, foi uma mudança há muito tempo desejada para uma marca europeia tradicional.

A Air France-KLM entra com uma participação de apenas 19,9% e a sua influência no grupo - que enfrenta a fragmentação das suas plataformas dinamarquesa e sueca - pode ser limitada. No entanto, esta abordagem cautelosa poderá atrair o interesse da TAP.

Autonomia é ponto forte

A Air France-KLM tem permitido que as companhias aéreas nas quais investe mantenham as suas atividades e a sua marca tradicional. Desde a fusão em 2004 entre a companhia francesa e a holandesa, as duas empresas ainda voam sob as suas próprias cores e muitas atividades permanecem separadas.

A alemã Lufthansa e a anglo-espanhola IAG, outros prováveis ??concorrentes na batalha pela aquisição da TAP, tendem a reestruturar profundamente as companhias aéreas que compram, racionalizando as práticas comerciais e as marcas.

"(As) promessas feitas pela Air France-KLM de manter a marca viva, separada e de manter operações em Portugal e ligações em Portugal" irão desempenhar um papel importante, afirma James Halstead, analista da indústria da aviação, à agência Reuters.