Como a decisão do Colorado de tornar Trump inelegível pode influenciar eleições presidenciais de 2024

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, que disputa com Trump a indicação do partido para as eleições de 2024, considerou que a Suprema Corte deve rever a decisão do Colorado. "A esquerda cita a democracia para justificar o seu uso do poder, mesmo quando isso significa abusar do poder judicial para retirar um candidato da votação com base em um fundamento judicial espúrio", escreveu na rede X.

O Colorado, que votou em candidatos do Partido Democrata nas últimas quatro eleições presidenciais, deve realizar suas primárias em 5 de março, na chamada 'Superterça', quando15 estados praticamente definem os nomes que os partidos apresentarão nas urnas.

A decisão de terça-feira pode ter consequências em outros estados, com casos semelhantes já descartados em Minnesota e Michigan. A questão ainda não foi solucionada em nível federal. Trump, 77 anos, será julgado em Washington em março pela acusação de conspirar para anular os resultados das eleições de novembro de 2020, vencidas pelo democrata Joe Biden.

