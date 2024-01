Museu do Louvre tem aumento do número de visitantes, mas não supera níveis pré-pandemia

Com 8,9 milhões de visitantes em 2023, o Museu do Louvre voltou a uma quantidade próxima a de 2019, período pré-pandemia, conforme divulgou a instituição nesta quarta-feira (3). Em 2023, mais da metade de todos os visitantes franceses do Louvre foram da região de Paris.

Apesar do Louvre continuar a atrair turistas de todo o mundo, ainda existem dificuldades para reconquistar os visitantes asiáticos e recuperar os números de antes da crise sanitária.

"Este aumento de 14% no número de visitantes em comparação com 2022 (o que representa 7,8 milhões a mais) está próximo do nível pré-pandêmico" de 2019 (9,6 milhões de visitantes), informou Laurence des Cars, diretora do museu, à AFP.